15.06.2021,

Москва, Олег Кравцов

 
Дзен, Политика, Россия, США
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Москва не собирается исключать США из списка врагов России

Соединенные Штаты продолжат оставаться в списке недружественных для РФ государств до изменения своей политики....

Соединенные Штаты продолжат оставаться в списке недружественных для РФ государств до изменения своей политики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос, при каких условиях США будут исключены из этого списка.

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«При условии изменения их политики, когда они перестанут вмешиваться в наши внутренние дела, причем грубым образом, перестанут по всем направлениям работать на ущемление наших экономических интересов, мешать нашим интеграционным усилиям. Я не искусственно набираю условия. Если вы посмотрите в текст федерального закона, который был принят, когда мы приостанавливали выполнение двустороннего соглашения с США об утилизации избыточного оружейного плутония в ответ на одну из первых волн, там все эти подходы и условия изложены вполне внятно и конкретно», – сказал дипломат.

По его словам, США будут в этом перечне.

«Перечень — это инструмент, который позволяет нам обеспечивать неприем на работу граждан России и третьих стран из категорий, принятых на месте, здесь. Американцы не хотели и по-прежнему не хотят нормализовать деятельность загранучреждений. У нас не осталось другого выхода, кроме как вывести это в ноль, обеспечить паритет, потому что в США принятых на месте в наших загранучреждениях нет. Почему здесь они должны в дополнение к своему дипломатическому персоналу пользоваться еще услугами наших граждан? Это неправильно», – убежден замглавы МИД РФ.


«Если они проявят готовность вернуться к ситуации до запуска этой нисходящей негативной спирали, мы открыты — мы готовы сразу же запустить соответствующие переговоры и диалог. Пока не видим такой готовности, поэтому перечень остается и США остаются в этом перечне», – резюмировал Рябков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Москва включила в список недружественных государств США и Чехию. Более подробно по теме смотрите материал «Гибридное издевательство: Россия и США сравняли счет в игре «Забей на Украину».

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