Москва не собирается отдавать Донбасс на растерзание Украине

04.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

На данный момент Украина имеет два выхода из подписания «формулы Штанмайера», прописывающий алгоритм предоставления ЛДНР особого статуса, – плохой и очень плохой.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он не согласен с утверждением, что «Москва «сдала» ДНР и ЛНР», поскольку те остаются в составе Украины.

«Ни в коем случае. Это байка, которую усиленно распространяют украинские СМИ, чтобы подставить Россию и посеять хаос на Донбассе. Наоборот, Москва рассматривает варианты все более тесного сотрудничества с Донбассом. Мы участвуем в его восстановлении, предоставляем гражданство. Донбасс и сам интегрируется в российскую экономику. Ни о каком «сливе» речи не идет», – категоричен эксперт.

При этом он признал, что в Донбассе тоже многие недовольны «формулой Штайнмайера», которая записывает республики в состава Украины.

«Он окончательно от нее ушел. Она его бросила, делает все для уничтожения населения ДНР и ЛНР. И опасение, что его опять втянут в Украину пересиливает любые расклады. Вероятность выполнения Киевом «формулы Штайнмайера» очень низкая, но для России и для Донбасса – это шаг вперед, поскольку возвращает ответственность за урегулирование не только Киеву, всячески распространяющему мифы о «российской агрессии», но и Франции с Германией, которые вместе с Киевом до сих пор взваливали эту ответственность на одну Россию», – подчеркнул политолог.

По его словам, если Киев реализует обязательства в рамках формулы, то Донбассу станет легче.

Также эксперт рассказал, что будет, если Украина откажется выполнять взятые на себя обязательства.

«Надо понимать, что тогда Украина гарантированно теряет Донбасс. И процесс разрушения страны пойдет быстрее. Украинские политики ставят свою страну в пример, как образец демократии, но там не демократия, а все больше – анархия. У Украины теперь два выхода из подписания «формулы Штанмайера»: плохой – выполнять договоренности, и очень плохой – не выполнять. Но во всем этом она виновата сама», – резюмировал Мухин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские политологи считают, что Киеву уже не отвертеться от «формулы Штайнмайера»