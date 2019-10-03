Киеву уже не отвертеться от «формулы Штайнмайера»

03.10.2019, Киев, Игорь Петров

Члены «нормандской четверки» обвинят Киев, если Украина попытается не выполнить формулу Штайнмайера.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Формула Штайнмайера – это попытка соединить и политическую часть (Минских соглашений), и безопасность.

Это просто следование логике Минских соглашений.

То, что зафиксировали именно такой порядок выполнения Минских соглашений, можно приветствовать.

Но это только маленький шаг вперед.

И этот шаг означает, что если Киев в дальнейшем постарается переиграть ситуацию, то я не исключаю, что другие страны «нормандской четверки», и Франция и Германия могут уже Киеву пенять, что Киев саботирует, не хочет двигаться по Минским соглашениям», – заключил эксперт.