Киеву уже не отвертеться от «формулы Штайнмайера»
Члены «нормандской четверки» обвинят Киев, если Украина попытается не выполнить формулу Штайнмайера.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Формула Штайнмайера – это попытка соединить и политическую часть (Минских соглашений), и безопасность.
Это просто следование логике Минских соглашений.
То, что зафиксировали именно такой порядок выполнения Минских соглашений, можно приветствовать.
Но это только маленький шаг вперед.
И этот шаг означает, что если Киев в дальнейшем постарается переиграть ситуацию, то я не исключаю, что другие страны «нормандской четверки», и Франция и Германия могут уже Киеву пенять, что Киев саботирует, не хочет двигаться по Минским соглашениям», – заключил эксперт.
Спасибо!
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