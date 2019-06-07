Москва не верит крокодиловым слезам Зеленского по убитым солдатам ВСУ

07.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинская сторона изменила риторику на переговорах в Минске, однако по-прежнему не предпринимает никаких действий для прекращения обстрелов республик Донбасса и завершения военного конфликта.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трактовать можно по разному, но факт остается фактом: изменилось чуть-чуть, изменилась риторика, ничего другого не изменилось.

Леонид Данилович в своих предложениях, которые еще даже не реализованы, говорил только об односторонних действиях Украины, которая, в нарушение Минских соглашений, их предприняла в предыдущее время, когда Леонид Данилович еще был в контактной группе, и сейчас они говорят, что потенциально могли бы это отменить: и блокаду, и обрезанную электроэнергию, и поставки воды, и прекращение пересечений линии соприкосновения – весь список нарушений украинской стороной Минских соглашений.

Он признает, мол, давайте договоримся не стрелять по больницам, детским садам и школам. О чем можно говорить? То есть человек, по сути дела, констатирует то, что на протяжении предыдущих пяти лет они молотили по детским садам и школам. А в подтверждение, чтобы никому не было повадно, они сегодня с утра начали утюжить Ясиноватую, сегодня в 5 утра Ясиноватая подверглась очень серьезному обстрелу.

А Зеленский не заметил, потому что ему эти данные не предоставили. Мы же понимаем, что эти «лживые» данные с фотографиями и показаниями людей, конечно же, ложь. Она спровоцирована «сепаратистскими» СЦКК, которые демонстрируют всему миру «ложь», а Украина все выполняет и всячески настроена на мирные соглашения», – иронично отметил дипломат.

Кроме того, историк и политолог Владимир Корнилов обратил внимание на лицемерие Киева, откуда вслед за «миролюбивыми» заявлениями последовали победные реляции о новом захвате позиций ДНР.

«Обратите внимание, Украина два-три дня плачет по погибшим солдатам где-то в Волновахском районе. Зеленский заявил, что это мешает Минскому процессу, срочно якобы из-за этого отозвали из этой группы Хомчака, Зеленский объявил, что это повод. И вдруг, вчера-позавчера Генпрокуратура Украины проводит презентацию занятых позиций ДНР, украинские СМИ трубят о блестящей операции ВСУ, которая длилась чуть ли не три дня, заняли высоту над селом в Волновахском районе.

А теперь возникает вопрос: как же погибли эти солдаты, и кто опять занимает «серую зону» на линии разграничения? Вот вам ответ на вопрос, кто провоцирует и сейчас. Какой-то командир миномета дал там команду. Но опять же, это Украина проводила операцию по занятию этой высоты, если верить украинским сообщениям, украинским СМИ и ВСУ», – пояснил он.

При этом эксперт напомнил о недавнем обстреле украинскими военными мечети в Донецке, который был проигнорирован украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Сейчас нам говорят, что Кучма озаботился, чтобы не стреляли в школы, больницы, а в мечети он не добавил? Мы говорим о реакции Зеленского, а как в итоге отреагировали на обстрел мечети?

Уже вчера появился отчет ОБСЕ: опять раненый на территории ДНР, и все – гражданские лица. После прихода Зеленского каждый день сообщение от ОБСЕ, что кто-то ранен из гражданских лиц либо в ДНР, либо в ЛНР, а с украинской стороны нет ни одного раненого. Есть погибшие военнослужащие и с той, и с другой стороны, но гражданские все время получают повреждения в ДНР и ЛНР. Вопрос: кто их обстреливает? Ну вот, ОБСЕ вчера дало заключение по поводу того, откуда летели те снаряды, о которых нам говорили, что никак не могли прилететь с украинской стороны, – там четко зафиксирована северная и северо-западная сторона прилетов (позиции ВСУ – прим. ред.)», – отметил Корнилов.

Напомним, ранее украинские эксперты также высказали мнение, что Украина не будет выполнять Минские договоренности даже после парламентских выборов и назначения нового состава парламента.