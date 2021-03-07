Москва не видит смысла продолжать разговор с Украиной

07.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Нет никакого смысла в дальнейшем нахождении России в Совете Европы, потому что эта структура ведёт исключительно русофобскую политику.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке, внук наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я в данном случае не выражаю официальную точку зрения, но моя личная точка зрения заключается в том, что нам не нужно находиться в Совете Европы, никакого смысла нахождения в этих структурах нет. Я с ними очень тесно сталкивался и имел дела – это бессмысленно.

Пребывание в структурах Совета Европы – мазохизм, потому что это стопроцентная и гарантированная конфронтация на любой площадке, где тебя изваляют в грязи, обругают последними словами, примут любую антироссийскую резолюцию в ста случаях из ста, зачем нам это нужно? Я не знаю», – сказал политик.

Депутат также отметил, что разговаривать бессмысленно и с Украиной, потому что она не имеет собственной позиции, а подчиняется приказам из Вашингтона.

«О чём разговаривать с Украиной? Если будут какие-то конкретные и конструктивные предложения с украинской стороны, тогда мы готовы их обсуждать. Но Украина своей позиции даже не имеет, не по каким вопросам.

Потому что я не могу найти разницы, даже в один миллиметр между позицией Вашингтона в каждый конкретный момент истории, и позицией киевского руководства. Поэтому смысл разговора с украинским руководством в этой ситуации теряется. Зачем говорить с Украиной, когда вопросы решают в совершенно другом месте?» – добавил Никонов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что сложившаяся ситуация в отношениях России и Совета Европы требует немедленной реакции, вплоть до выхода из переговорных площадок, если в ПАСЕ не согласятся на переформатирование, которое исключит возможность политики двойных стандартов или предвзятого отношения к любой из стран.