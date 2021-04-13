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13.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Африка, Дзен, Политика, Россия, Турция, Украина
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Москва официально предупредила Турцию о недопустимости военной поддержки Киева

Новости Украины

Турция не должна подпитывать милитаристские настроения киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе своего визита в Египет заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Мы всем ответственным странам, с которыми мы общаемся — Турция одна из них, — настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, проанализировать вечные воинствующие заявления киевского режима. И предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали вот эти вот милитаристские настроения», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о поставках турецких видов вооружения Украине.

«Заявление Сергея Лаврова по Турции, прозвучавшее всего за несколько часов до обнародования решения российских властей об ограничении авиасообщения с республикой из-за ситуации с коронавирусом, стало самой яркой частью пресс-конференции российского и египетского министров. Тональность высказывания явно контрастировала с атмосферой взаимопонимания по внешнеполитическим вопросам в отношениях между Москвой и Каиром», – пишет «Коммерсант».

По словам автора, особый смысл словам российского министра придавало то, что критика Турции прозвучала в Египте, который, по сути, является региональным соперником Анкары, крайне болезненно воспринимая турецкие внешнеполитические амбиции в Африке и арабских странах.

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