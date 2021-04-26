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26.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, США
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Москва ответила США контрсанкциями


Указом президента РФ Владимира Путина отныне страны, которые в России признаны недружественными, не имеют права набирать персонал для своих дипломатических миссий из граждан РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Накануне был опубликован указ президента, который содержит целый ряд мер по исполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые являются недружественными, не могут набирать среди граждан Российской Федерации сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий. Теперь мы ожидаем выхода распоряжения правительства об обеспечении реализации соответствующего указа.

По вопросу, а кто же эти самые недружественные государства – список сейчас формируется. Естественно, это распоряжение правительства готовится в межведомственном формате, но как мы прекрасно понимаем, вся история началась с очередного витка абсолютно недружественных действий США о введении новых санкций в отношении нашей страны и очередной безосновательной высылки российских дипломатов. Как вы понимаете, и как я могу это подтвердить, естественно в списке фигурируют США. Названия остальных государств вы узнаете, когда распоряжение правительства будет опубликовано и соответствующее распоряжение появится», – сказала Захарова.

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