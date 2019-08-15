Москва по-прежнему выступает за имплементацию старого «плана Козака» в Молдове

15.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия не признавала Приднестровье, однако продолжает выступать за урегулирование конфликта в этом регионе и возвращение ПМР в состав суверенной, нейтральной и внеблоковой Молдовы.

Об этом в ходе всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«РФ не признавала ПМР, РФ является участником процесса, который призван урегулировать этот конфликт на основе соответствующих принципов. Принцип №1: особый статус ПМР, согласованный с Тирасполем, в составе Республики Молдова, при понимании, что Республика Молдова сохраняет свой суверенитет, то есть не будет никем поглощена, как государство, и при понимании, что Республика Молдова останется в нейтральном статусе, то бишь не будет вступать в военно-политические блоки», – подчеркнул Лавров.

«Эти принципы были согласованы много-много лет назад, ещё в начале 2000-х, на основе этих принципов был уже готов к подписанию документ, так называемый «план Козака», который Дмитрий Николаевич Козак, ныне вице-премьер, подготовил, и который был парафирован и в Тирасполе, и в Кишинёве, но в последний момент, буквально за несколько часов до того, как нужно было уже всем участникам церемонии собираться на подписание, из Брюсселя наши коллеги из ЕС запретили тогдашнему президенту Молдавии, господину Воронину, подписывать этот документ.

По одной простой причине запретил: что это будет дипломатическим успехом РФ.

Вот вам все критерии, которыми руководствуются наши западные партнёры, зачастую и по многим кризисам современного мира», – добавил министр.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», RT снял фильм о Приднестровье с идеей, что ПМР должна быть, наконец, признана мировым сообществом.