Москва поймала немецкого министра на наглом вранье о Навальном

16.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Москва не верит провокационным и лживым заявлениям министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, потому что действия Берлина разрушили выстроенные за долгие десятилетия доверительные отношения между двумя странами.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«13 октября 2020 года Федеральный министр иностранных дел ФРГ Маас в интервью российскому информационному агентству РИА «Новости» охарактеризовал ситуацию с отравлением Навального как «не являющуюся предметом российско-германских отношений». Считаем такие заявления тактической уловкой, служащей прикрытием германского курса на обвал двусторонних связей.

Напомним, что именно Берлин, открыто уклоняясь от собственных международно-правовых обязательств по оказанию России практического содействия в расследовании происшествия с российским гражданином, использовал этот сюжет для выдвижения против нашей страны известных бездоказательных обвинений, ультиматумов и угроз, в очередной раз взяв на себя инициативно роль локомотива новых антироссийских санкций в рамках Евросоюза и других многосторонних структур.

Категорически отвергаем заявления Мааса, которые он уже не первый раз делает публично, о том, что представители российской исполнительной власти утверждали, будто Навальный отравил себя сам. Это чистая ложь. Никто таких утверждений никогда не делал. Воспринимаем эти слова главы МИД ФРГ не иначе как выходящий за рамки этики провокационный приём», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия и Германия связаны не только географией, но и общей историей, а также напомнила об освобождении Европы от немецко-фашистских захватчиков.

«Не можем воспринимать как искренние заверения главы МИД ФРГ в наличии у Берлина заинтересованности в поддержании хороших или хотя бы разумных отношений между Россией и Германией.

Хотели бы отметить, что их суть и значимость определяются в массовом сознании отнюдь не только одной географией, как отмечает в интервью Маас, но и в особой степени совместной историей, в которую только в XX веке вписаны такие судьбоносные страницы, как освобождение Советским Союзом Германии и Европы от нацизма, беспрецедентное послевоенное примирение народов наших стран и решающий вклад Москвы в восстановление немецкого единства.

Правительство ФРГ подрывает десятилетиями выстраивавшийся каркас доверительных отношений, основа которого была заложена дружбой между СССР и ГДР, а также «восточной политикой» Брандта. Сегодня в Берлине отрекаются и от ГДР, и от политического наследия Брандта.

Взаимное доверие подорвано. И дело не в действиях России, а в политике Запада последних лет – форсированное вопреки дававшимся гарантиям расширение НАТО, поддержка боевиков на российском Кавказе, политическое прикрытие реваншистской военной агрессии Грузии под руководством Саакашвили в 2008 году, фактическое спонсорство антироссийски направленного государственного переворота на Украине в 2014 году и многое другое», – добавила представитель МИД РФ.

Также, по её мнению, Германия должна прекратить вмешательство во внутренние дела Белоруссии, потому что подобная агрессивная интервенция приводит к появлению новых кризисных очагов и конфликтов.

«Что касается комментариев Х.Мааса относительно актуальной ситуации в Белоруссии, то мы призываем главу МИД ФРГ воздерживаться от вмешательства словом и делом во внутренние дела союзного нам государства. Уверены, что белорусы не нуждаются в инструкциях ни из Берлина, ни из какой-либо другой чужой столицы, чтобы прийти к согласию по волнующим их общественно значимым вопросам. Агрессивные интервенции коллективного Запада во внутриполитические процессы третьих стран неизменно приводит к появлению новых кризисных очагов на мировой карте», – резюмировала Захарова.