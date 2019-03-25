Москва послала четкий сигнал Киеву

25.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Приглашение в Москву накануне выборов двух оппозиционных украинских политиков – Юрия Бойко и Виктора Медведчука – имеет несколько целей.

Такое мнение в комментарии “Коммерсанту” высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Во-первых, это послание украинским избирателям: нормальные отношения с Москвой возможны, и они принесут Украине реальные экономические дивиденды. Во-вторых, это сигнал всем участникам президентской гонки: после выборов Москва готова говорить с любым прагматичным политиком в Киеве, кроме действующего президента Порошенко, которого больше не считает партнером для диалога», – сказал Кортунов.

«Продемонстрировав готовность к конструктивному диалогу с новым президентом Украины, кто бы им ни стал, в случае его готовности дистанцироваться от курса Порошенко, Москва при этом дает понять: на данный момент на эту роль в наибольшей степени подходит именно Юрий Бойко», – добавил эксперт.

При этом он добавил, что у Бойко нет шансов победить на президентских выборах, но показанный им результат может позволить ему в будущем создать сильную оппозиционную фракцию в Раде нового созыва после парламентских выборов осенью, когда определиться окончательный расклад политических сил и будет выстроена новая конструкция украинской власти.

«Впрочем, поддержка Юрия Бойко — это смелый, но и рискованный шаг, который может возыметь обратный эффект, учитывая, что его уже обвиняют в предательстве за поездку в Москву. Тем более что вместе с ним в российскую столицу приехал Виктор Медведчук, имеющий в украинской власти репутацию агента Кремля», — оговаривается Кортунов.

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Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и председатель политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктор Медведчук провели в Москве встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым и председателем правления ПАО “Газпром” Алексеем Миллером.