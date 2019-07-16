Москва предупреждает: На Европу надвигается волна украинского терроризма

16.07.2019, Москва , Владимир Гладков

Взращённые Западом украинские националисты начинают террористическую войну против стран ЕС, которые, по их мнению, «недостаточно» помогают Киеву в войне против РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил московский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это (задержание в Италии группировки праворадикалов – прим. ред.) не только провал западных европейских СМИ, которые делают «Фейк news», это ещё и реальная угроза. По сути дела, речь идёт о сути экспорта украинского неонацистского терроризма в европейские крупные города.

Так получается, что мы обратились к американскому, отметив, что Вакарчук будет работать против президента Трампа в украинском правительстве. А сейчас мы должны к послам ЕС в России и сказать им: «Вы должны проинформировать свои правительства о том, что ваши крупнейшие города находятся под всё большей угрозой терроризма со стороны украинских неонацистов, которые хотят отомстить вашим правительствам, что вы недостаточно им помогаете. Вы им помогали много, взрастили, и теперь эти отморозки будут пытаться перенести войну в ЕС. Вы дали им безвиз», – отметил он.

По мнению Сергея Маркова, украинские послы в странах ЕС и европейские послы в Киеве сознательно искажают информацию, и поэтому ответственность за предотвращение угрозы Западу, которую он же и создал, ложиться на послов в РФ.

«Один из важнейших неонацистов Ярош призвал брать в заложники итальянских граждан. По сути дела, перед европейскими спецслужбами сейчас стоит задача остановить волну экспорта украинского неонацистского терроризма в европейские города.

Поскольку послы стран ЕС и Украины дают своим правительствам искаженную информацию о происходящем, я это точно знаю, то особая ответственность ложиться на послов стран ЕС, находящихся в России. Остановить теракты в крупных городах, которые готовятся украинскими неонацистами – это наш общий долг», – резюмировал эксперт.