Украинская пропаганда села в лужу с боевиками-неонацистами в Донбассе

16.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Американские и украинские СМИ переврали информацию итальянской полиции и выдали сражавшихся на стороне украинских войск неонацистов за донецких ополченцев.

Так, накануне итальянские правоохранители в Турине раскрыли деятельность группировки праворадикалов, у которых в результате обысков нашли целый арсенал оружия и даже ракету класса «воздух-воздух».

В ходе следствия оказалось, что члены группировки участвовали в боевых действиях на Донбассе. При этом западные, например ВВС), и украинские СМИ трактовали этот факт в свою пользу, неверно переведя фразу «contro gli indipendentisti» («против сепаратистов»). В результате в статьях эта формулировка была заменена на in the Russian-backed insurgency in Eastern Donbass («на стороне пророссийских мятежников»). В таком же виде она вышла и в украинских СМИ.

«На ровном месте все переврали, при этом дав ссылку на первоисточник. Удивительная наглость. Где все эти Stopfake FakeNews и прочие борцы за все хорошее? «Языки в .опу засунули», как говорил бывший днепропетровский губернатор? На кого все это рассчитано? На идиотов, которые неспособны проверить информацию, и воспользоваться гугл-транслейтом?», – комментирует ситуацию в своем блоге харьковский журналист Алексей Романов, специализирующийся на криминальной тематике.

«Все что надо знать о современных западных СМИ… Это фейк или клевета? Извиняться и исправлять свои ошибки эти СМИ собираются?», – заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьев.

В таком виде новость вышла на украинском ресурсе Гордон.ua

А глава «Союза анархистов Украины» Вячеслав Азаров на своей странице в соцсети отмечает, что недавнее заключение под стражу в Италии бывшего нацгвардейца Виталия Марких, убившего фоторепортера на Донбассе, как и арест этой группировки неонацистов – это начало процессов над боевиками

«Маркив был только началом. Теперь итальянская полиция накрыла ультраправые группировки в 6 городах севера страны, чьи бойцы воевали на Донбассе, изъяла у них арсенал оружия. С такой политикой одного из влиятельных членов Евросоюза не исключаю, что в скором времени безвиз для украинских наци совсем закончится. Европейцам нужна Украина, но не из рук мясников», – отмечает Азаров.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что суд города Павия в Италии приговорил к 24 годам тюрьмы экс-военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, причастного к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Примечательно, что обвинение требовало для него 17 лет заключения.