Москва терпит новые шашни Лукашенко с США в обмен на его лояльность – иноагент

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Россия в приоритете у президента Белоруссии Александра Лукашенко, но он пытается выстраивать отношения и со всеми другими странами.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко – глава другого государства, а не Белгородской области. И интересы Белоруссии, как он понимает, гораздо многовекторней интересов России… Конечно, он пытается, как и положено главе государства, со всеми. Но приоритет у него – отношения с Россией, очень тесные экономические связи, большая зависимость экономическая и военная», – сказал Венедиктов.

Он напомнил, что недавно Лукашенко посетил не только Россию и Китай, но Мьянму с Индонезией.

«Он хочет из положения Белоруссии выжать максимально. Поэтому у него достаточно тесные взаимоотношения с замечательным переговорщиком со стороны США, где сильно много чего удается. В том числе, по гуманитарной линии. Это не очень нравится Москве, но это цена, которую надо платить за лояльность Лукашенко», – сказал Венедиктов.

В недавнем прошлом «многовекторность» Батьки обернулась сначала предложениями из США заменить поставки российской нефти американской, а затем и Беломайданом на улицах Минска.