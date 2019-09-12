Москва вернула на Украину фаната гитлеровских идей

12.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Вернувшийся из России в рамках обмена задержанными лицами гражданин Украины Артур Панов признался, что разделяет национал-социалистические идеи.

Об этом он рассказал в интервью киевской-интернет-газете «Страна», делясь подробностями о пребывании в российской тюрьме.

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Освобожденный рассказал, что надзиратели забрали у него книгу «Миф ХХ века», написанную одним из ключевых гитлеровских идеологов Альфредом Розенбергом, казненного в 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала.

«Для меня книга «Миф 20-го века» – это, в первую очередь исторический документ, ибо в нем объясняется теория расового превосходства, ставшая основой национал-социалистического учения. Однако, если говорить о моем отношении к национал-социализму, то скажу лишь, что в этой идеологии мне импонирует принцип, при котором интересы нации и расы ставятся превыше интересов индивидума. Это то, что роднит национал-социализм с национал-консерватизмом», – отметил Панов.

Также он добавил, что в заключении начал вести дневник, который планировал потом издать в виде книги. Но эти записи у него «изъяли с формулировкой «чтобы не оставлять нацистское наследие».

Также, как сообщал «ПолитНавигатор», Панов признался, что собрал взрывное устройство и планировал совершить в России диверсию на объекте инфраструктуры.