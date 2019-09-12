«Готовил диверсию на объекте инфраструктуры» – признание вернувшегося на Украину

12.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинец Артур Панов, который вернулся в Киев из России в рамках обмена удерживаемыми лицами, признался, что готовил теракт.

В интервью киевской интернет-газете «Страна» он назвал это «подготовкой к диверсии» и пояснил, что собирался взорвать стратегический объект или воинскую комендатуру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Панов подчеркнул, что собрал взрывное устройство при помощи инструкций из «даркнета» – анонимной, скрытой сети.

«Я не скажу, что это должен был быть террористический акт. Согласно международным конвенциям терроризм – это практика применения насилия против мирных граждан с целью воздействия на органы власти. Но у меня не было такой цели. Моя цель не должна была касаться мирных жителей. Да должен был быть взрыв, но не в местах общественного пользования, а на объектах инфраструктуры стратегического назначения либо воинской комендатуры…

Даркнет в помощь. Также знакомые, которые занимались военной деятельностью… А в дальнейшем я отказался от идеи воплотить этот замысел в жизнь. И собранное устройство, которое было собрано непосредственно перед проведением акции, просто лежало у меня. В самый последний момент я отказался и на следующий день должен был ехать в Киев», – заявил Панов, которого задержали в декабре 2015 года.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее еще один осужденный в России террорист Александр Кольченко признался, что участвовал в поджоге офиса партии «Единая Россия» в Симферополе.