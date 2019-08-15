Москва видит Зеленского насквозь – Лавров

15.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия будет делать всё для поддержания имплементации Минского процесса в Донбассе.

Однако из-за невыполнения Киевом возложенных на него социальных и экономических обязательств, Москва будет вынуждена поддерживать загнанный в тупик народ республик Донбасса.

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Об этом в ходе всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы будем делать всё, что от нас зависит, в рамках тех договорённостей, которые были достигнуты в Минске в феврале 2015 года и которые были единогласно одобрены Советом Безопасности ООН. Когда говорят, что любой шаг России в отношениях с этими республиками является нарушением Минских договорённостей – это ложь.

В Минских договорённостях не запрещено поддерживать социально-экономическое положение этих территорий. Напротив, там содержатся требования Киеву, и он под этими требованиями подписался: обеспечивать экономическое взаимодействие, выплату всех социальных пособий, пенсий бесперебойно.

Вместо этого при президенте Порошенко была объявлена полная транспортно-экономическая блокада этих территорий. Были созданы условия, которые делают практически невозможным получение пенсий и пособий, для этого нужно пересекать линию соприкосновения, там огромные очереди, люди в возрасте с трудом могут вынести это испытание, ну и многие другие препятствия, о которых хорошо известно.

И когда Россия для того, чтобы эти люди имели возможность хоть каким-то образом быть социально защищены, объявила о том, что они смогут в упрощённом порядке получать российские паспорта, поднялся шум, что Россия подрывает Минские договорённости и т.д., и т.п.

Никто не вспоминает о том, что паспорта выдают своим соотечественникам, проживающим на Украине, венгры, румыны, поляки делают это многие-многие годы, ни у кого это не вызывает никаких вопросов», – отметил он.

Лавров также подчеркнул, что Киев категорически не желает выполнять полную дорожную карту Минских договорённостей, вместо этого отказываясь от одних пунктов и предлагая что-то своё в отношении других.

«Ещё один момент. Киев категорически не хочет обеспечивать ту последовательность шагов, которая записана в Минских договорённостях. Там сказано: «Разведение сил и средств, одновременно принятие закона об амнистии всех участников этого конфликта внутриукраинского, одновременно, начало прямых переговоров между Киевом, Донецком и Луганском о подготовке к проведению выборов, принятие закона об особом статусе Донецкой и Луганской народных провозглашённых республик, закрепление этого статуса в Конституции Украины, и после этого проведение выборов, формирование органов власти на этих территориях, после чего Киев восстанавливает полный контроль на всей протяжённости границы с РФ», – вот такая последовательность.

Нам сейчас говорят, как вы слышали из Киева, команды Зеленского: «Прямого диалога не будет, давайте создавать Нормандский формат, да ещё позовём американцев с англичанами, а то и поляков ещё пригласим, которые проявляют интерес, амнистию можно обсуждать, выборы можно проводить только когда всю территорию этой части Донбасса займут тысячи и тысячи вооружённых тяжёлым вооружением миротворцев ООН, и прочее, и прочее», – уличил в мошенничестве Киев министр иностранных дел РФ.