Москва ввела ответные санкции против европейских политиков

23.09.2020, Москва, Владимир Гладков

В ответ на охватившую страны ЕС русофобию Москва ввела пакет санкций, направленных против ряда европейских политиков.

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан. Действуя, как и прежде, в обход существующих международных норм, ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманными и порой абсурдными предлогами.

Неоднократно предупреждали Евросоюз о пагубности такого подхода. Но в ЕС игнорируют наши предложения вести предметный, профессиональный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают язык санкций.

В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза.

Указанные ограничения введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ», – сказала она.

Также Мария Захарова подчеркнула, что Москва оставляет за собой право наложения новых антиевропейских санкций в случае, если Европа продолжит вести русофобскую политику.

«Согласно дипломатической практике Представительству Европейского союза в Российской Федерации направлена нота МИД России, информирующая о данном шаге.

В случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии оставляем за собой право на применение соответствующих мер.

Подчеркну, данный шаг вызван все более очевидными проявлениями избранной Евросоюзом конфронтационной линии в отношении России. Оставляем за собой право на принятие дальнейших мер, если ЕСовский Брюссель пойдет по пути дальнейшего наращивания санкционного давления против нашей страны и российских граждан», – резюмировала представитель МИД РФ.