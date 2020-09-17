В Госдуме ожидают антироссийских санкций за глобальное потепление и обмеление Рейна

17.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Из-за «отравления» российского блогера Алексея Навального ЕС разрабатывает новый механизм антироссийских санкций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Издание обращает внимание, что 15 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте, призвал сформировать режим санкций за нарушение прав человека, аналогичный «акту Магнитского» в США, и назвать его именем Алексея Навального. А уже на следующий день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте с ежегодной речью о состоянии дел в ЕС, заявила, что ведомство «выступит с соответствующим предложением». По ее словам, «отравление» Алексея Навального – «это часть системы действий России» на международной арене, которая без ответа не останется.

При этом источник газеты в Брюсселе рассказал, что технические детали относительно процедур и сроков сейчас обсуждаются и «дискуссии о новом глобальном режиме санкций продвигаются хорошо».

В свою очередь вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой считает, что Запад не заинтересован в объективном расследовании инцидента с Навальным.

«Ни по делу МН17, ни в деле отравления Скрипалей, ни в истории с внезапной болезнью блогера Навального (никаких подтвержденных фактов о том, что он был отравлен, до сих пор нет) не требуются доказательства. Цель – надавить на Россию, а не найти истину и установить виновных. Я не удивлюсь, если в следующий раз против России введут санкции за глобальное потепление или обмеление Рейна», – сказал Толстой.

Он охарактеризовал «дело Навального» как «очередную пробирку Колина Пауэлла».

Как сообщал «ПолитНавигатор», немецкие эксперты не исключают, что из-за инцидента с Навальным газопровод «Северный поток-2» даже в случае завершения строительства не будет эксплуатироваться.