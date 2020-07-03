Москве грозят «адскими санкциями» США

03.07.2020, Москва, Олег Кравцов

В США рассматривается возможность введения против РФ еще более жестких санкционных мер.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала немедленно ввести санкции против РФ за якобы выплату афганским талибам премий за убйиство американских военнослужащих, о чем написали американские СМИ, не предъявив, впрочем, никаких доказательств.

Издание предполагает, что обращение Пелоси будет услышано, то санкции будут вводится на основании представленного в Палате представителей 120-страничном докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам».

«В этом документе констатируется, что все меры, которые предпринимали власти США по сдерживанию России, не дали результата. Поэтому конгрессмены-республиканцы считают необходимым ввести новые, «адские» санкции. В частности, в докладе предлагается отрезать Россию, как ранее Иран, от межбанковской системы SWIFT, включить в санкционный список госкорпорацию ВЭБ и ее руководителя Игоря Шувалова, ввести санкции против российского суверенного долга, а также существенно расширить список персоналий, против которых вводятся ограничения.

Немаловажный момент: в докладе предлагается наказывать союзников России в бывшем СССР. В принципе нечто похожее введено в отношении Сирии: «Закон Цезаря», принятый недавно в США, наказывает за сам факт сотрудничества с режимом Башара Асада», – пишет газета.

В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев полагает, что велики шансы на скорое принятие закона о признании России спонсором терроризма, что произойдет, если спецслужбы США предъявят некие доказательства, свидетельствующие о том, что РФ в сговоре с талибами.

«Сейчас в статусе страны – спонсора терроризма в США находятся Иран, Судан, Сирия и Северная Корея. Этот статус дает право вводить ряд особых санкций: например, запрет на продажу товаров двойного назначения. Наконец, к стране – спонсору терроризма жертвы терактов могут подавать иски в американские суды. То есть родственники погибших в Афганистане американских солдат получат право судиться с Российским государством и арестовывать его собственность и собственность граждан РФ, которая окажется в зоне досягаемости американской юстиции», – резюмирует издание.