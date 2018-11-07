Москве надоел севастопольский конфликт вокруг «Муссона»

07.11.2018, Севастополь, Максим Карпенко

Последние судебные решения, поддержавшие собственников крупнейшего торгового центра Севастополя «Муссон», демонстрируют, что бизнес имеет шансы отстоять свои права в затянувшемся конфликте с прибывшей из Удмуртии командой губернатора Дмитрия Овсянникова.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявили севастопольские политики.

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По словам депутата заксобрания Татьяны Щербаковой, не исключено, что окружение Овсянникова осознало: скандал вокруг закрытия «Муссона» наносит ущерб как имиджу городского правительства, так и экономике Севастополя.

«Очень хотелось бы думать, что разум, справедливость, закон восторжествовали. Я думаю, что процесс затягивали, потому что хотели договориться, саботировали возможно. Несмотря на то, что в бюджете города на 2019 год заложены средства на увеличение инвестиционной привлекательности Севастополя, есть история с «Муссоном», и после этого никакими миллиардами не зальешь реальную «инвестпривлекательность» города», – заявила Щербакова.

С ней согласился коллега по парламенту Владимир Посметный.

«Я за то, чтобы все эти вопросы решались быстро и без такого напряжения. Там работало много людей, получали доход постоянный, и когда этот вопрос слишком надолго затянулся – это уже продолжается более полугода. Это неправильно. Есть разумные сроки разрешения всех этих вопросов, и они были однозначно нарушены. Это и нервирует людей. Как вы будете планировать свой бизнес, если вы не знаете, что из этого выйдет. Если уж закрывать, так навсегда и бесповоротно. Либо не закрывать совсем. А то тянули туда-сюда», – сказал депутат.

Севастопольский общественник, глава городского отделения партии «Родина» Иван Комелов увидел в недавнем решении суда «руку Кремля». По его словам, конфликт правительства и бизнеса надоел Москве.

«Это вопрос, который уже попадал в сферу внимания президента во время «Прямой линии». По всей видимости, он находился на контроле в Москве. Предполагаю, что, скорее всего, сигналы из федерального центра помогли урегулировать этот вопрос и наставить нашего губернатора на путь истинный. В последнее время действия губернатора не отличаются здравым смыслом и пониманием ситуации», – сказал Комелов.

Напомним, ранее владелец торгового центра Владимир Плотка заявил, что «Муссон» может быть открыт уже к концу ноября. Как сообщал «ПолитНавигатор», ТЦ был закрыт весной после проверок МЧС.

В результате простоя «Муссона», лишены рабочих мест порядка 500 предпринимателей. В центре работали многозальный кинотеатр, арт-площадка «Атриум», детский развлекательный комплекс площадью 7000 м3, ледовый каток площадью 1700 м3, боулинг, центр бильярда и огромный спортивный центр, где проходили соревнования всероссийского уровня, а занятия во многих детских секциях и группах инваспорта были бесплатными.