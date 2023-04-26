Москве нужно готовиться к налету украинских дронов – Кнутов
Украинские беспилотники, добравшиеся на днях до Подмосковья, являются предвестниками атаки на российскую столицу.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
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«Киевский режим прощупывает нашу ПВО, пытается найти слабые места для того, чтобы атаковать крупные города и попытаться сорвать празднование Дня Победы. Я полагаю, что 8-9 мая мы можем ожидать крупномасштабные атаки по всей линии фронта, удары беспилотников, как морских, так и воздушных, в том числе и атаку на Москву. Подготовка ВСУ к такой провокации в очередной раз говорит о том, что киевский режим выродился и превратился в террористический», – сказал Кунтов в интервью «Московскому комсомольцу».
Он обратил внимание, что упавший в Ногинске БПЛА представляет собой аппарат новой разработки.
«Украина собирает такого рода аппараты, как лего, из деталей, которые приходят из-за рубежа, в том числе и США. Дальность полета по прямой у него порядка 600 километров и более. Учитывая эту дальность, бак у него был полный.
Такие аппараты могут нести под 20 килограммов взрывчатки. Например, пластит. Это компактная взрывчатка, относительно безопасная при установке и обращении с ней, но при этом имеющая большую разрушительную силу.
Беспилотник прошёл южнее Москвы, прошел с запада на восток, потом развернулся на 90 градусов и пошел с юга на север – к военным объектам, которые есть у нас в достаточном количестве. Возможно, он планировал атаковать объект энергетики. Но там действовали наши системы РЭБ, которые подавили канал управления и каналы связи, беспилотник потерял ориентацию и рухнул», – отметил эксперт.
По его мнению, в преддверии Парада Победы, который, в отличие от шествия Бессмертного полка, не отменен, Москва нуждается в усилении ПВО как на подступах городу, так и внутри столицы.
Кроме того, добавил, что для защиты России от налетов необходимо создавать более плотные эшелонированные барьеры ПВО вдоль границы.
«Надо учитывать, что противник, я сейчас имею в виду блок НАТО, — коварный, богатый, технологически продвинутый. Каждые месяц-полтора появляются новые беспилотники, обладающие новыми возможностями. Меняется программное обеспечение, электронные «мозги». Вроде та же машина, но ведет она себя по-другому, и с ней надо вести себя иначе. Поэтому сейчас эти задачи решать непросто», – резюмировал Кнутов.
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