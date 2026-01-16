Москве пора потребовать от Евросоюза компенсацию за весь нанесённый ущерб – Копатько
Восстанавливать отношения со странами Евросоюза можно будет только после того, как они отменят все антироссийские решения – и возместят нанесённый ущерб.
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий попросил прокомментировать заявления Мерца и других европейских политиков о необходимости восстановления отношений с РФ.
«Год начался очень рьяно, мир не приблизился ни на шаг, наоборот, произошла разбалансировка. Президент РФ сказал, что международные отношения деградировали, и десятки стран страдают от ущемления своего суверенитета.
Так что никакого приближения к миру нет. Даже наоборот – неопределённость, неуверенность, разобщённость.
А вопрос касательно Мелони, Мерца и прочих – а кто будет платить России за нанесённый ущерб?..
Европа и США несут прямое отношение за госперевороту на Украине, который нанёс колоссальный ущерб и Украине, и России, то кто будет за это платить? Я бы от этого отталкивался», – сказал Копатько.
«Европейцам нужно будет ответить на очень неудобные вопросы, с этого можно будет начинать диалог. А то как это, они решили нанести стратегическое поражение России, считали, что «Россия – это не Европа», отгородились железным занавесом, Швецию и Финляндию приняли в НАТО, и после этого ребята решили сказать, что теперь играют по-другому, временно откроют границы?
А не закурят ли они бамбук, в таком случае? Если они хотят вести диалог – то есть их доля ответственности за эти события, которые незаконные и антироссийские. Разговор может начинаться только после признания ими этих вещей.
Так что это пока разговор ни о чём, пока они не отменят принятые раньше политические решения», – добавил он.
