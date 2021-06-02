Москве пора жестко ответить на кощунство Украины – Корнилов

Новости Украины

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На Украине нет ни одного памятника погибшим детям Донбасса, зато великое множество их убийцам из ВСУ и националистических батальонов.

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Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не могу не прокомментировать это кощунственное постановление Верховной рады. Вскипало, когда они стоят и рассказывают: «Жертвы российской агрессии более 240 детей». Да, конечно, ставьте памятники, конечно, почтите память детей хоть раз, на восьмом году войны хоть вспомните о том, кого вы там убили. Становитесь на колени и молитесь за те жертвы, за кровь тех детей! Я каждый раз, когда бываю в Донецке, еду к памятнику погибшим детям. У вас ни одного нет, у вас стоят памятники тем, кто их взрывал, убивал, а теперь вы кощунственно принимаете постановление, что эти дети, оказывается, «жертвы российской агрессии», – возмутился политолог.

«Я считаю, что на это Россия должна ответить жесточайшей дипломатической нотой. Потому что такое кощунство, такое издевательство над родителями этих детей, над этими детьми, над памятью этих детей не может допустить ни один человек, у которого хотя бы крупица совести осталась», – добавил Корнилов.

Напомним, ранее Верховная рада объявила 4 июня днём памяти детей , «погибших в результате вооруженной агрессии РФ против украинского государства».