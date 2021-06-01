Украинская Рада пробила новое дно – в ход пошёл пиар на детской крови

01.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада приняла постановление «о чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины».

Соответствующий документ поддержали 308 депутатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представляя проект, спикер Рады Дмитрий Разумков призвал почтить погибших на Донбассе детей минутой молчания.

Депутат «Слуги народа» Евгения Кравчук в своём выступлении утверждала, что с начала войны на Донбассе погибло более 240 детей, еще 56 пропали без вести, от 167 до более 500 получили ранения и травмы.

Постановление предусматривает, что 4 июня на Украине на государственном уровне будут чествовать память детей, «погибших в результате вооруженной агрессии РФ против украинского государства».

«Принятие проекта постановления будет способствовать единству украинского народа, а также улучшению деятельности народных депутатов путем понимания ими ответственности перед народом Украины», – подчеркнула Кравчук.

Цинизма в происходящее добавила депутат «Европейской солидарности», одиозная русофобка Ирина Геращенко.

«Цифра погибших детей намного большая, и мы даже не знаем точного количества детей, которые погибли в первую очередь от мин, от обстрелов. Вспомните, как месяц назад пятилетний мальчик погиб от мины на оккупированной территории. А российская пропаганда под эгидой этой страшной смерти пыталась организовать очередную провокацию на украинских границах», – сказала Геращенко.

За проект постановления проголосовали все фракции всем составом, кроме ОПЗЖ, депутаты которой не принимали участие в голосовании.

«Решение циничное и хамское. Государство, которое виновно в смертях детей Донбасса, не имеет морального права принимать подобные решения. Более отвратительной пропаганды, чем пропаганда на крови детей, – просто не существует», – сказал «ПолитНавигатору» политолог Денис Денисов.

Даже в отчетах ООН признаётся, что за все годы конфликта на Донбассе на контролируемой Украиной территории фиксируются минимальные жертвы и разрушения, в то время как в ЛДНР от украинских обстрелов регулярно гибнут мирные жители, в том числе дети.

Ранее в Донецке открыли «Аллею Ангелов» в память о погибших под украинскими обстрелами детях. Тем не менее, на Украине это никого не смущает: упомянутую Ириной Геращенко трагедию, когда в начале апреля от снаряда ВСУ погиб шестилетний ребёнок, фактически на высшем уровне в Киеве прокомментировали первый раз.