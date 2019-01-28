//exit;
28.01.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Местная власть, Политика, Россия, Севастополь, Экономика
Просмотров:

Москве приходится решать за севастопольских чиновников элементарные задачи

Правительство Москвы выделило 116 миллионов рублей на ремонт детского приюта в Севастополе. Реконструкция здания должна быть завершена до конца 2019 года, дети временно переведены в общежитие.

Москва оказывает помощь Севастополю в рамках шефства над регионом – известно, что взять крупнейший город Крыма под опеку столичного мэра Сергея Собянина попросил президент Владимир Путин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Однако российский политолог Борис Межуев выразил удивление, почему с ремонтом приюта чиновники Севастополя не справились самостоятельно. Эксперт напомнил, что Россия и так выделяет колоссальные средства городу в рамках Федеральной целевой программы – на восстановление после пребывания под Украиной.

И эти средства местное правительство уже традиционно не может освоить, констатировал политолог.

«Была просьба президента к мэру Москвы о помощи Севастополю. Естественно, для мэра Москвы это политическое обязательство, политическое обременение, поэтому тут к Собянину никаких претензий нет. Претензии есть к властям самого Севастополя.

Насколько я знаю, деньги, которые перечисляются по линии Федеральной целевой программы – очень большие. Получается, что эти деньги не используются для строительства и приходится просить о помощи столицу.

Это фактор не очень хороший. Мне кажется, здесь большие проблемы с расходованием средств и тем, что городской бюджет предельно убыточен и ничего с этим сделать нельзя в ближайшее время. Это серьезная проблема, но это не проблема Москвы», – заявил Межуев.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Севастополь значительно отстает от объемов исполнения ФЦП.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть