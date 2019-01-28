Москве приходится решать за севастопольских чиновников элементарные задачи

28.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Правительство Москвы выделило 116 миллионов рублей на ремонт детского приюта в Севастополе. Реконструкция здания должна быть завершена до конца 2019 года, дети временно переведены в общежитие.

Москва оказывает помощь Севастополю в рамках шефства над регионом – известно, что взять крупнейший город Крыма под опеку столичного мэра Сергея Собянина попросил президент Владимир Путин.

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Однако российский политолог Борис Межуев выразил удивление, почему с ремонтом приюта чиновники Севастополя не справились самостоятельно. Эксперт напомнил, что Россия и так выделяет колоссальные средства городу в рамках Федеральной целевой программы – на восстановление после пребывания под Украиной.

И эти средства местное правительство уже традиционно не может освоить, констатировал политолог.

«Была просьба президента к мэру Москвы о помощи Севастополю. Естественно, для мэра Москвы это политическое обязательство, политическое обременение, поэтому тут к Собянину никаких претензий нет. Претензии есть к властям самого Севастополя.

Насколько я знаю, деньги, которые перечисляются по линии Федеральной целевой программы – очень большие. Получается, что эти деньги не используются для строительства и приходится просить о помощи столицу.

Это фактор не очень хороший. Мне кажется, здесь большие проблемы с расходованием средств и тем, что городской бюджет предельно убыточен и ничего с этим сделать нельзя в ближайшее время. Это серьезная проблема, но это не проблема Москвы», – заявил Межуев.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Севастополь значительно отстает от объемов исполнения ФЦП.