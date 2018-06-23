23.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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Москву и Донецк предложено объявить городами-побратимами

Городу-герою Москве и сражающемуся против украинских нацистов Донецку необходимо стать городами-побратимами.

Об этом на конференции в Москве, где левые силы выдвигают единого кандидата в мэры столицы, заявил писатель Захар Прилепин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть одно предложение. В Донецке люди волнуются, помнят ли о них в России, помнят ли о них в Москве. Я думаю, не предложить ли кандидату, который пойдёт на пост мэра Москвы, объявить Москву городом-побратимом Донецка, чтобы уесть, наконец, всю сытую сволочь, которая думает только о своём кармане, о своём «распиле».

Вот тогда мы покажем, что мы настоящие, в самом широком смысле, русские люди», – предложил Захар Прилепин, обращаясь к кандидату в мэры Москвы от КПРФ и лево-патриотических сил Вадиму Кумину.