23.06.2018, Москва, Владимир Гладков
  1 387 просмотров
Выборы, Донбасс, Политика, Россия

Москву и Донецк предложено объявить городами-побратимами


Городу-герою Москве и сражающемуся против украинских нацистов Донецку необходимо стать городами-побратимами.

Об этом на конференции в Москве, где левые силы выдвигают единого кандидата в мэры столицы, заявил писатель Захар Прилепин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«У меня есть одно предложение. В Донецке люди волнуются, помнят ли о них в России, помнят ли о них в Москве. Я думаю, не предложить ли кандидату, который пойдёт на пост мэра Москвы, объявить Москву городом-побратимом Донецка, чтобы уесть, наконец, всю сытую сволочь, которая думает только о своём кармане, о своём «распиле».

Вот тогда мы покажем, что мы настоящие, в самом широком смысле, русские люди», – предложил Захар Прилепин, обращаясь к кандидату в мэры Москвы от КПРФ и лево-патриотических сил Вадиму Кумину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть