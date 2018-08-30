30.08.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Россия
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Москву прикрыли новыми ракетами



На казахском военном полигоне Сары-Шаган состоялись успешные испытания новой российской ракеты для системы ПРО.

Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, новая российская противоракета поразила цель и подтвердила заложенные в нее характеристики. Сама система ПРО, для которой предназначена новая ракета, уже состоит на вооружении в российской армии и защищает центральный промышленный район и город Москва от ракетного удара.

Ранее украинский военный эксперт Валентин Бадрак рассказал, что украинские конструкторы завершают работу над ракетой большой дальности. Задача Киева – убедить Европу в том, что Украина нуждается в подобном вооружении для сдерживания России.

Также «ПолитНавигатор» сообщал, что Украина запросила у США разрешения на закупку в Штатах систем противовоздушной обороны, стоимостью по 750 миллионов долларов за один комплекс.

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