Украина выпрашивает у американцев новое оружие

29.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина запросила у США разрешения на покупку в Штатах систем противовоздушной обороны.

Об этом пишет «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью украинским СМИ посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что соответствующую просьбу президент страны Петр Порошенко озвучил советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону.

Всего Украина планирует закупить три комплекса ПВО американского производства, стоимость каждого составляет порядка 750 миллионов долларов. Кроме того, стране нужны также беспилотники и контрснайперские и контрбатарейные системы.

Ранее аналитик «ПолитНавигатора» писал, что демонстрация на недавнем параде в честь Дня независимости украинских систем ПВО советского производства лишний раз продемонстрировала, в какой глубокой заднице находится оборона Украины от воздушного нападения.

Тем временем в Российской Федерации на недавнем военно-техническом форуме «Армия-2018» представили линейку современной бронетехники.