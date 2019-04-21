Явка во втором туре выше, чем в первом. Активнее всего – восток Украины

21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 17,18% по данным 91 избирательных округов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

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Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 91 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 15,45%, в Волынской — 13,99%, Днепропетровской — 21,55%, Донецкой — 20,89%, Житомирской — 16,28%, Закарпатской — 7,99%, Запорожской — 22,93%, Ивано-Франковской — 10,85%, Киевской — 14,99%, Кировоградской — 20,5%, Луганской — 19,39%, Львовской — 11,73%, Николаевской — 23,43%.

Одесская область показала явку 16,27%, Полтавская — 22,77%, Ровенская — 13,03%, Сумская — 19,07%, Тернопольская — 12,02%, Харьковская— 19,63%, Хмельницкая — 15,54%, Черкасская область — 20,74%, Черновицкая — 10,36%, Черниговская — 20,16%, Херсонская — 20,29%, г.Киев — 16,55%.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины, который проходил 31 марта, явка избирателей по состоянию на 11:00 воскресенья составила 16,08% по данным 81 избирательного округа.

Таким образом, по данным с чуть менее половины округов, явка избирателей во втором туре выборов по состоянию на 11:00 на один процентный пункт больше, чем в первом туре.

Данные ЦИК совпали и с данными параллельного подсчета, ведущимися штабом фаворита выборов Владимига Зеленского. По их данным показатель явки по сравнению с первым туром голосования выше на 3-5%.

«На некоторых участках явка уже на 3-5% больше, чем в прошлом туре», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Ранее украинские социологи прогнозировали, что при условии более высокой явки разгром действующего президента Петра Порошенгко будет значительно более показатпельным.