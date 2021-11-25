«Мосты сожжены. Война Зеленскому объявлена»: Карасев о заявлении на канале Ахметова

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Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пройти через политическую войну с самым богатым человеком страны.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, к таким выводам его подталкивает недавнее заявление скандально известного антироссийской пропагандой и киевского журналист Дмитрия Гордон, на принадлежащем олигарху Ринату Ахметову сказавшему, что Зеленский для него умер.

«Это война политическая. Это объявление политической войны. Ну не всегда же главнокомандующие объявляют войну. Вот это объявление войны. Это значит, под знамена должны собраться по одну сторону, а другие будут собираться по другую сторону, потому что мира не будет. Мира политического не будет, компромисса не будет. Потому что, когда ищут компромисс, подбирают другие слова, оставляя возможности для отхода или для каких-то встречных движений. А тут мосты сожжены», – считает Карасев.

«Вот, Гордон сжег мост сейчас, который еще соединял его, Ермака, Зеленского, «Квартал», команду Зеленского, власть и так далее. Мосты сожжены и, скорее всего, мосты сожжены между Ахметовым и Зеленским», – резюмировал политолог.