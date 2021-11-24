«Зеленского больше нет»: Заявление Гордона на канале Ахметова

Новости Украины

Сегодня наблюдается «начало конца» нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Украина 24» заявил скандально известный антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, ранее поддерживавший Зеленского.

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«После всего он для меня умер, я вам честно говорю. Нет его больше. Я об этом говорю, смотрите: править Владимиру Зеленскому – 2,5 года. Заметьте, я сказал это сейчас. Для меня он закончился, его нет. И дальше — это начало конца. Все что произошло с «вагнеровцами», покушением на свободу слову, с этим враньем бесконечным, этой коррупцией, которой он не положил конец, с этими реформами, из которых ни одна не сделана!», – сказал журналист.

По его словам, Зеленский не может выйти к людям и объяснить свои поступки.

«Он же стал президентом на волне свободы слова. Да если бы не эта свобода слова, если бы не «Квартал», который не смогли задушить ни Янукович, ни Порошенко, хотя наверняка хотели. Но даже они не смогли. А где «Квартал»? «Квартал» все. Знаете почему? А запрещено шутить про президента», – резюмировал Гордон.

Отметим, что это заявление прозвучало в эфире телеканала, принадлежащего крупнейшему олигарху страны Ринату Ахметову, который сейчас разругался с Зеленским и фактически пошел на него войной, объединяя противников главы государства.