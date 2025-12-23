Мовная ведьма-омбудсмен: Молодежь всё меньше говорит на украинском!
Несмотря на все усилия, в украинском сегменте интернета русский язык продолжает удерживать свои позиции, особенно среди молодежи.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на пресс-конференции в Киеве заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.
Она рассказала, что было проведено исследование, анализирующее язык создания контента в интернете.
«И, к сожалению, разница часто складывается не в пользу украинского языка. Это подтверждают и общие иследования с Государственной службой качества образования. Родители все чаще создают контент на украинском, но молодежь одновременно также потребляет русскоязычный контент. Это является свидетельством активных информационных усилий Российской Федерации, направленных именно на молодежь», – причитала Ивановская.
Она требует для исправления ситуации «создавать ограничения для русскоязычного контента», в части алгоритмического продвижения, доступности и монетизации на цифровых платформах.
По ее словам, необходимо усилить работу с молодежью.
«Вопросы языковой устойчивости, медиаграмотности и критического восприятия контента должны быть интегрированы в образовательные и внеобразовательные практики», – потребовала шпрехенфюрер.
