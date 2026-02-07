В сближении Брюсселя и Пекина есть выгода для России

Максим Столяров.  
07.02.2026 14:07
  (Мск) , Москва
Просмотров: 390
 
Дзен, ЕС, Китай, Политика, Россия


Украинский конфликт, так или иначе, закончится, и нужно будет заново строить взаимоотношения с ЕС, поэтому нет ничего плохого в том, что европейцы в на фоне противоречий с США строят мосты с Китаем.

Об этом руководитель программного направления «Азия и Евразия» Российского совета по международным делам Юлия Мельникова заявила в ходе «круглого стола» в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Динамика и анализ политики ЕС в отношении Китая важен нам не столько на короткую перспективу, сколько на долгосрок. Потому что это соседи, для которых российское пространство – это не только пространство, по которому можно возить товар по маршрутам Китай – Европа, что и сегодня происходит. Но и в целом – пространство, в котором бизнес с двух сторон может цепляться.

И от динамики их взаимодействия для нас очень многое будет зависеть в экономическом развитии на долгосрочную перспективу, когда [украинский] конфликт в той или иной форме будет урегулирован», – сказала Мельникова.

По её мнению, взаимодействие между Пекином и Брюсселем станет «важной переменной» для Москвы.

«Почему-то принято считать, что сближение Брюсселя и Пекина – нехорошо, мне кажется, что, скорее – хорошо. Потому что это означает, что у ЕС появится та самая динамика и какая-то форма стратегической автономии на китайском направлении, отдельная от США. И в целом – Транссибирская магистраль проходит по территории РФ, и открывает очень много возможностей для реализации», – аргументировала эксперт.

