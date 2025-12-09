Мовные ведьмы хотят освободить Одессу от одесситов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В то время как в Одессе могилизоровали последнего Деда Мороза, по ней бродят толпы побирушек в костюме Святого Мыколая. И, так как с образом с иконы он не имеет ничего общего (там вообще-то Николай), то иногда трудно отличить — это проститутка от тебя что-то хочет или «добрый детский волшебник»? Ну, платья, колготки в сеточку — хз. Но от Мороза-то отличаться надо! Казусы.

Однако Мыколай — узаконенный и рекламируемый фетиш. И вот мовные ведьмы из зондеркоманды «Робымо вам нэрвы» написали ему письмо. Подарков хотят. Цитаты:

«Святый Мыколаю, освободи город от московских холуев, чертей и пособников», — от одесситов.

«Помоги деоккупировать Одессу от всех памятников Пушкину», — да, памятные места поэту и за век не разрушить.

«Помоги избавиться от «мультикультурности», которую годами навязывает Московия, чтобы стереть украинскую самобытность города», — русские греки и болгары не в курсе, что их здоровое мировоззрение навязано.

«Признай 10 Апреля [День освобождения города от нацистских захватчиков] днем советской оккупации», — требуют абажуры, перчатки и куски вонючего мыла.

«Искорени малороссийскую убогость и секонд-хенд в виде переводов московско-русских песен Утесова и назначения их гимном Одессы», — мабуть, воны «плынэ качу» хотят.

«Признай 2 мая 2014-го года днем победы над Русской весной в Одессе», — без комментариев…

Конечно, можно закрыть глаза на бред, который просят осуществить какого-то трансвестита Мыколку ментально больные люди, НО! Это если бы местная власть реально не основывала все свои шизофренические решения на требованиях мовных ведьм. Зачастую даже складывается впечатление, что ублюдочными действиями ведьмы их просто анонсируют, предвкушают или… просто работают в связке?

А возглавляет организацию ведьма Катерина Мусиенко, которая недавно обозначила в интервью свои стремления:

«Когда я приехала в Одессу, то оказалась во вражеской русской атмосфере и захотела это изменить, как Ирина Фарион».

И ключевое тут — «приехала». Как и все про терзающих город вандалов.