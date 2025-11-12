All You Need is Бандера: в Одессе бусифицировали Деда Мороза-битломана

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Это — готовый сценарий для трагикомедии. С перевесом в драму, как все на территориях, оккупированных Украиной.

В Одессе бусифицировали основателя местного музея «Битлз» Тимура Ополинского. Вы скажете «Мало ли кого! Почему он особенный?». Нет, не особенный — все смертники. Дело в том… кто за него вступился.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Этот 55-летний битломан-гипертоник вышел в гараж, поздно вечером перед комендантским часом, и его — хвать! Он «Дайте хоть лекарства забрать!». А ему — «Хрен!». План есть план.

Откупиться от ТЦК у Ополинского, тем более одинокого, денег не было (расценки на откуп без стеснения обсуждают в эфире «Ыдыного тэлэмарафона», они уже варьируются от 10 тыс. у.е. до бесконечности).

В последние годы Ополинский нищенствовал, ведь ганулоподобным одэсьцям музыка «до сракы». Поэтому стал подрабатывать аматором. Сначала — Дедом Морозом на Новый год. Но — сценаристы — хватайте идею! — прямо на Дерибасовской был избит мафией… святых мыколаев (ими укры заменили канонических светских дедов).

Казус заключался в том, что главой мыколаев оказался не Тарас и не Остап, а аматор по имени Мустафа, и банду его впоследствии арестовали с припиской по «этническому признаку».

А по соцсетям еще долго вирусилось видео, где али, ахмеды и умары с воплями «Слава Украине!» валтузят Тимура-Мороза-Опалинского по асфальту (пардон, царской брусчатке).

Так вот, осознав конъюнктуру и, переделавшись в Святого Мыколая, битломан вышел на заработок, но, заработав на бульонный кубик, не заработал на военкомат (это жизней сто надо!).

Вот, что пишет одесский правозащитник Дмитрий Бакаев:

«Хуже всего, что таблеток от гипертонии у Опалинского не было. Повезу ему. Но у меня очень нехорошее предчувствие. Тимур без лекарств, просил вызвать «скорую» — сердце схватило. Пока не вызывают. Телефон у него забрали… Господа из ТЦК, у Тимура нет денег. Я еще два месяца назад поделился с ним консервами — вряд ли у него осталось что-нибудь, чем можно вас заинтересовать. Разве что пластинки и плакаты The Beatles. А есть у него только гипертония, геморрой, один глаз не видит, другой с катарактой. И целый набор других болячек: ослабление, искривление, всеобщая усталость. Не хотелось бы, чтобы Святой Николай умер в подвале ТЦК в Одессе перед Новым годом».

Никому такого бы не хотелось. Но правозащитник Бакаев — это из когорты «прозревших» типа Штекеля. Поздно прозревших. Которые и сейчас призывают «жечь вату» или «вату бусифицировать — поделом».

Но хочется спросить: а сколько куликовцев и участников Русской весны полегло в Одессе, сколько среди них женщин, над которыми глумились, которые и сейчас в застенках, которых не то что не заметили штекели с бакаевыми — на которых они донесли! — сколько сданных в ТЦК на убой! Несмотря на «всеобщую усталость»…

«Мир — это то, что вы создаете, то, что вы делаете, то, чем вы являетесь, и то, что вы дарите», — не так чтобы оригинально говорил Джон Леннон. А вы, ублюдки и предатели, создали мир, в котором не вызывают «скорую», не сочувствуют, не мыслят. И ладно бы для себя! Вы создали его для всех узников концлагеря «Украина».

У вас All You Need Is Бандера, «битломаны» хреновы!..