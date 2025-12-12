«Можем потерять управляемость!» – одесская бандеровка жалуется Киеву на рост «уязвимостей»
«Мультикультурность» Одесской области во время войны стала серьёзной уязвимостью для бандеровцев.
Об этом в ходе «круглого стола» в Киеве заявила региональный координатор «нацплатформы стойкости и сплочённости» в Одесской области Тамара Астахова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Социальная напряженность продолжает расти. Одесская область – мультикультурный регион, и наша сильная сторона в мирное время становится уязвимостью во время войны», – сказала бандеровка.
Она перечислила «болезненные» темы для укро-режима в Одессе:
«Напряжение между региональной и национальной идентичностью, языковой вопрос, религиозные и этнические линии — всё это снова становится пулом для манипуляций и дезинформации, которая усиливается. Дезинформационные кампании активно работают по линиям языка, памяти, региональной идентичности. И эти темы резонируют».
Астахова пожаловалась, что растёт количество конфликтов низового уровня, «которые быстро масштабируются через социальные сети».
«Здесь речь не идет о большом политическом конфликте, это о локальных микро-конфликтах, которые срывают сплоченность и парализуют координацию в кризисах. И даже управляемые конфликты могут стать неуправляемыми, если вовремя не создать пространство для диалога и не дать инструменты для их деполяризации», – страдала грантоедская вырусь.
