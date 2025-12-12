«Можем потерять управляемость!» – одесская бандеровка жалуется Киеву на рост «уязвимостей»

Вадим Москаленко.  
12.12.2025 10:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 311
 
Дзен, Одесса, Русофобия, Украина


«Мультикультурность» Одесской области во время войны стала серьёзной уязвимостью для бандеровцев.

Об этом в ходе «круглого стола» в Киеве заявила региональный координатор «нацплатформы стойкости и сплочённости» в Одесской области Тамара Астахова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мультикультурность» Одесской области во время войны стала серьёзной уязвимостью для бандеровцев. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Социальная напряженность продолжает расти. Одесская область – мультикультурный регион, и наша сильная сторона в мирное время становится уязвимостью во время войны», – сказала бандеровка.

Она перечислила «болезненные» темы для укро-режима в Одессе:

«Напряжение между региональной и национальной идентичностью, языковой вопрос, религиозные и этнические линии — всё это снова становится пулом для манипуляций и дезинформации, которая усиливается. Дезинформационные кампании активно работают по линиям языка, памяти, региональной идентичности. И эти темы резонируют».

Астахова пожаловалась, что растёт количество конфликтов низового уровня, «которые быстро масштабируются через социальные сети».

«Здесь речь не идет о большом политическом конфликте, это о локальных микро-конфликтах, которые срывают сплоченность и парализуют координацию в кризисах. И даже управляемые конфликты могут стать неуправляемыми, если вовремя не создать пространство для диалога и не дать инструменты для их деполяризации», – страдала грантоедская вырусь.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить