«Может, Бориска покурил?» – в Киеве негодуют из-за «мирного плана» Джонсона

Предложенные экс-премьером Британии Борисом Джонсоном «особые меры защиты русскоязычного населения» – это форменное безобразие и нож в спину от такого «друга Украины», каким зарекомендовал себя британец.

Об этом на канале «NewsRoom» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В ходе эфира пропагандист канала Александр Близнюк также озвучил свои возмущения на данный счёт.

«Зачем подмахивать здесь Путину? И что это даст? Вы хотите таким образом ещё раз легализовать его мотивацию проведения СВО? Зачем ему подыгрывать? Мы сами разберёмся с языком, это наше государство. Давайте, может, вы какой-то шотландский диалект себе введёте в государственную структуру? Вам нравятся такие идеи?

То же самое про язык национальных меньшинств – мы разберёмся! Зачем это вытягивать, примеряя к нашей независимости и нашей безопасности», – верещал Близнюк.