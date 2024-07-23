«Может, Бориска покурил?» – в Киеве негодуют из-за «мирного плана» Джонсона
Предложенные экс-премьером Британии Борисом Джонсоном «особые меры защиты русскоязычного населения» – это форменное безобразие и нож в спину от такого «друга Украины», каким зарекомендовал себя британец.
Об этом на канале «NewsRoom» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В ходе эфира пропагандист канала Александр Близнюк также озвучил свои возмущения на данный счёт.
«Зачем подмахивать здесь Путину? И что это даст? Вы хотите таким образом ещё раз легализовать его мотивацию проведения СВО? Зачем ему подыгрывать? Мы сами разберёмся с языком, это наше государство. Давайте, может, вы какой-то шотландский диалект себе введёте в государственную структуру? Вам нравятся такие идеи?
То же самое про язык национальных меньшинств – мы разберёмся! Зачем это вытягивать, примеряя к нашей независимости и нашей безопасности», – верещал Близнюк.
Георгий Тука выразил «абсолютное согласие» с истеричными выпадами собеседника.
«Мне тоже, мягко говоря, очень не понравился этот тезис Бориса Джонсона, и я его от него абсолютно не ожидал… Несмотря на то, что этот человек у нас в стране хорошо известен как бывший руководитель Британии, который очень активно поддерживал нашу страну не только на политическом уровне, но и непосредственно вооружениями, помогал отбивать нападение орков. Но то, что он опубликовал сейчас? Ну, не знаю. Может, покурил», – предположил раздосадованный Тука.
Спасибо!
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