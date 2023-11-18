Может, что перепадёт: в Киеве надеются увязать помощь от США с наркотической повесткой
Поскольку новый бюджет США был принят без помощи Украине, Киеву теперь придётся рассчитывать только на получения каких-то крох в одной строке с проблемами Мексики и наркотиков.
Об этом в эфире своего интернет-канала заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Президент США подписал новый бюджет до середины февраля. Нельзя сказать, что в этой части поездка Ермака закончилась каким-то коренным переломом.
Подписание нового ременного бюджета открывает дорогу в отношении рассмотрения украинского, израильского, мексиканского пограничного и наркотического вопроса. Скорее всего, именно в этой комбинации будет рассматриваться и вопрос помощи Украине», – сказал Бортник.
Он подчеркнул, что также Киеву стоит рассчитывать на получение куда меньших сумм, чем в прошлом.
«Скорее всего, этот вопрос будет рассматриваться уже в декабре. Более того, надо понимать, что комплексное рассмотрение украинского, израильского, пограничного и вопроса противодействия распространению наркотиков – это всё означает, что скорее всего Украина получит меньше, чем она получала раньше», – подытожил политолог.
Спасибо!
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