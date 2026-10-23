Казахские националисты настолько обнаглели, что в открытую травят русских и русскоязычных, требуя от них уезжать в Россию.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявила автор блога «Русская Казашка» Алия Толстых, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие сегодня отношения между обычными россиянами и казахстанцами?», – спросил ведущий.

«В принципе, у нас в Казахстане все замечательно. На первый взгляд, когда ты ходишь по улице, все прекрасно, люди работают, отдыхают. Но когда случается маломальский бытовой конфликт, если стыкуются казахи и русские, или русскоязычные казахи, то казахи себе позволяют вещи, которые раньше, лет 20 назад, они не смели говорить. Такие, как: «это наша земля», «уезжайте в Россию». Это становится нормой. Раньше они про это думали внутри, но не озвучивали. И мы не можем об этом не говорить. Я переехала в Россию, это моя первая гражданская потребность. Мне больно за то, что происходит в Казахстане. В Казахстане меня считают предателем, что я предала Казахстан, предала свою религию, казахский народ. Но мне больно, что происходит в Казахстане, потому как я очень люблю Казахстан и казахов, и я не хочу повторений событий, как на Украине», – сказала Толстых.