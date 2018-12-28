28.12.2018, Киев, Максим Карпенко

На украинском ТВ предсказывают скорый крах независимой Белоруссии и ее присоединение к России.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил киевский журналист Дмитрий Гордон.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, без российских денег и скидок на газ Белоруссию не ждет ничего хорошего.

«Белоруссия является составной частью государства Россия – Беларусь, объединенного государства как бы. Александр Григорьевич Лукашенко – очень авторитарный человек, сумевший у себя на территории Беларуси построить государство. Но при этом он очень зависим от России. Потому что, если Россия не будет давать по заниженным ценам нефть и газ, независимой Беларуси нет. Ну вот и настал момент, когда независимость Беларуси не просто под угрозой, а под непосредственной угрозой. Можно прогнозировать, что независимого государства Беларусь скоро не будет», – заявил Гордон.

При этом, журналист считает, что интеграция Белоруссии в Россию не вызовет жесткой реакции на Западе.

«С Крымом сошло с рук – смотрите, никто же за нас на Западе не вступился. Точно также проглотят Беларусь. Глазом не моргнут. И Запад выразит «глубокую озабоченность», – полагает Гордон.

Ранее он заявил, что вслед за Белоруссией Россия присоединит к себе еще и часть Казахстана.