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«Можно прогнозировать, что независимого государства Беларусь скоро не будет»
На украинском ТВ предсказывают скорый крах независимой Белоруссии и ее присоединение к России.
Об этом в эфире телеканала 112 заявил киевский журналист Дмитрий Гордон.
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По его словам, без российских денег и скидок на газ Белоруссию не ждет ничего хорошего.
«Белоруссия является составной частью государства Россия – Беларусь, объединенного государства как бы. Александр Григорьевич Лукашенко – очень авторитарный человек, сумевший у себя на территории Беларуси построить государство. Но при этом он очень зависим от России. Потому что, если Россия не будет давать по заниженным ценам нефть и газ, независимой Беларуси нет. Ну вот и настал момент, когда независимость Беларуси не просто под угрозой, а под непосредственной угрозой. Можно прогнозировать, что независимого государства Беларусь скоро не будет», – заявил Гордон.
При этом, журналист считает, что интеграция Белоруссии в Россию не вызовет жесткой реакции на Западе.
«С Крымом сошло с рук – смотрите, никто же за нас на Западе не вступился. Точно также проглотят Беларусь. Глазом не моргнут. И Запад выразит «глубокую озабоченность», – полагает Гордон.
Ранее он заявил, что вслед за Белоруссией Россия присоединит к себе еще и часть Казахстана.
Метки: Белоруссия, Дмитрий Гордон
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