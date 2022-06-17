«Можно только мечтать»: экс-спикер Генштаба ВСУ об ударе по Крымскому мосту

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Новости Украины

Украина не обладает и в обозримой перспективе у нее не появится возможность разрушить Крымский мост.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма в 2014-м военный Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Селезнев назвал мечтами слова генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко о том, что западное оружие поможет Украине уничтожить Крымский мост.

«При всем уважении к генералу Марченко: он не относится к категории высших должностных лиц Министерства обороны и Генерального штаба, во-первых. Во-вторых, мы должны учитывать следующее: война – рациональное дело, а не эмоциональное. Безусловно, подавляющее большинство украинцев стремятся уничтожить Крымский мост, но мы должны понимать, что с рациональной точки зрения это невозможно сделать, ведь украинская армия не имеет ни сил, ни средств, чтобы это сделать. Даже поставки соответствующих образцов вооружения и военной техники от наших западных партнеров эту проблему не решат. Потому можно мечтать обо всем, что угодно, но дела военные решаются на поле боя и именно там определяется порядок, перечень и приоритетность тех целей, которые должны быть уничтожены, и с учетом каких сил и средств эти процедуры могут быть реализованы. К сожалению, в ближайшей перспективе украинская армия не будет иметь такие виды вооружений, чтобы уничтожить Крымский мост», – заявил Селезнев. Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новое западное оружие поможет «вернуть Крым».