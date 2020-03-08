08.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Украина
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«Мразь и предатели сбежали с Донбасса, а лучшие остались», – Монтян




В то время, как лучшие люди бегут из Украины, в ЛДНР лучшие – остаются и формируют «вменяемое большинство».

Об этом в интервью украинскому политическому эксперту Дмитрию Джангирову рассказала юрист Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там (на Донбассе) качество людей, которые находятся в вертикали власти, гораздо лучше, чем на территориях подконтрольных Киеву, – сообщила недавно побывавшая в ЛДНР Монтян. – Наверное, потому что вся мразь и предатели оттуда удрали, и качество человеческого материала оставшихся сильно улучшилось».

По словам юриста, именно на неподконтрольной Киеву части Донбасса она столкнулась с «вменяемым большинством».

«Чем больше убегает некачественного человеческого материала, тем лучше остаются люди, которые не убежали, – добавила Монтян. – У нас убегают лучшие, а там лучшие остались. У нас убегают с Родины, а у них остались на Родине».

Ранее бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков заявил о том, что Киев начнёт новую, гораздо более ожесточённую войну против ЛДНР.

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