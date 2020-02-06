06.02.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Украина
Просмотров:

«Мрази, которая рулит Украиной, Донбасс не нужен», – Монтян


ВСУ обстреливают Донбасс исключительно для того, чтобы заработать деньги, при этом на самом деле в Киеве опасаются присоединять ЛДНР к Украине.

Об этом в интервью российскому военкору Юрию Котенку рассказала киевский адвокат и блогер Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо же списывать оборонные бюджеты. Раньше «Свиноборонпром» с Петюлькой на этом зарабатывали, теперь окружение Зельца поняло, что, чем больше стреляешь, тем больше денег у тебя в карманах оседает, – отметила юрист. – А поскольку неизвестно, сколько Зельц с клоунскими выходками просидит на своем клоунском троне, ему нужно заработать побольше и заныкать подальше от Украины, а то еще поймают и отберут».

По мнению Монтян, все знаковые решения по Украине принимаются не в Киеве, а в «вашингтонском обкоме». При этом, «мрази, которая рулит страной, Донбасс не нужен».

«Если Донбасс будет присоединен, то соотношение голосов поменяется, – подчеркнула Монтян.  – С чего это Донбасс будет голосовать за Петю, Зеленского или какую-либо другую кастрюлеголовую мразь? …Ни у каких Петь, ни у каких Зеленских никаких шансов тогда не будет. Они врут, что им нужны ЛДНР, да оно им не нужно, это будет электорат, который всегда будет голосовать против них».

Ранее Монтян заявила, что команда Зеленского набиралась по критерию абсолютной тупости.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть