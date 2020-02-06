«Мрази, которая рулит Украиной, Донбасс не нужен», – Монтян

06.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

ВСУ обстреливают Донбасс исключительно для того, чтобы заработать деньги, при этом на самом деле в Киеве опасаются присоединять ЛДНР к Украине.

Об этом в интервью российскому военкору Юрию Котенку рассказала киевский адвокат и блогер Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо же списывать оборонные бюджеты. Раньше «Свиноборонпром» с Петюлькой на этом зарабатывали, теперь окружение Зельца поняло, что, чем больше стреляешь, тем больше денег у тебя в карманах оседает, – отметила юрист. – А поскольку неизвестно, сколько Зельц с клоунскими выходками просидит на своем клоунском троне, ему нужно заработать побольше и заныкать подальше от Украины, а то еще поймают и отберут».

По мнению Монтян, все знаковые решения по Украине принимаются не в Киеве, а в «вашингтонском обкоме». При этом, «мрази, которая рулит страной, Донбасс не нужен».

«Если Донбасс будет присоединен, то соотношение голосов поменяется, – подчеркнула Монтян. – С чего это Донбасс будет голосовать за Петю, Зеленского или какую-либо другую кастрюлеголовую мразь? …Ни у каких Петь, ни у каких Зеленских никаких шансов тогда не будет. Они врут, что им нужны ЛДНР, да оно им не нужно, это будет электорат, который всегда будет голосовать против них».

Ранее Монтян заявила, что команда Зеленского набиралась по критерию абсолютной тупости.