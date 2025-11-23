Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине считают, что можно закрывать глаза на масштабную коррупцию власти – главное, что она воюет с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», о этом в беседе с иноагентом Юлией Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом.

«Суть общественного договора Зеленского с народом звучит так: «Воруй, но не сдавай. И воруй, и мсти России». Пока он мстит и не сдаёт или, давайте так, создаётся такой вид, ему разрешает воровать украинский народ. Американцы ему разрешают воровать, пока он выполняет основные пункты политического плана США», – рассуждал он.

Он напомнил, что во время оккупации Афганистана США закрывали глаза на коррупцию марионеточного правительства, добавил, что и Зеленскому, и его подручным простят в 100 раз большую коррупцию, если он не отступит от установок Вашингтона.