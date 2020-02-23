23.02.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Колониальная демократия, США
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Муфтий бошняков призвал Вашингтон остановить уход Республики Сербской


Рейс-уль-улем (верховный муфтий) Исламского сообщества Боснии и Герцеговины Хусейн Кавазович в ходе проповедей в мечетях США не обошелся и без околополитических заявлений.

Об этом сообщили боснийские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хусейн Кавазович среди лидеров бошнякской общины американского Феникса

«По воле Аллаха наши отцы создали общину в этой прекрасной и свободной стране, далеко от своей родины Боснии и Герцеговины, – обратился духовный лидер боснийских мусульман к бошнякам-эмигрантам в американском Фениксе. –  Любовь к вере и осознание своих боснийских корней побудили их к этому благородному начинанию. Они заботились о том, как сохранить свое религиозное и национальное существование».

Однако после комплиментов в адрес лидеров бошнякской общины в этом американском городе, Кавазович традиционно не удержался от высказываний в духе «отечество в опасности».

«Родина сталкивается с новыми вызовами и атаками, которые угрожают ее целостности, – заявил рейс-уль-улем, намекая на фронду лидеров боснийских сербов и боснийских хорватов против властей в Сараево, не оставляющих попыток при помощи западных кураторов отобрать права и свободы этих общин. – Исламское сообщество и бошняки должны проявлять бдительность, мудрость и решимость защищать народ и государство и охранять свой мир любой ценой.

Наше североамериканское сообщество будет играть главную роль в этом. Наше присутствие в Вашингтоне имеет решающее значение. Я призываю всех вас внести свой вклад в защиту и сохранение родины Боснии и Герцеговины».

Исламское сообщество Боснии и Герцеговины объединяет мусульман БиГ, Сербии, Хорватии, Черногории, Словении, Венгрии, а также эмигрантские уммы Европы, Америки и Австралии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик посоветовал бошнякам-мусульманам решать внутренние вопросы без иностранных надсмотрщиков.

На днях парламент боснийских сербов объявил РС-Exit Боснии и Герцеговине.

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