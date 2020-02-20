Додик посоветовал бошнякам-мусульманам решать внутренние вопросы без иностранных надсмотрщиков

20.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Политическое руководство боснийских сербов и присоединившихся к ним боснийских хорватов намерено выставить на голосование в парламенте проект, согласно которому трое иностранных судей Конституционного суда страны будут заменены на местных.

Об этом сообщают СМИ РС и БиГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в течение дня или завтра совместное предложение сербской и хорватской сторон будет представлено Палате представителей и Палате народов (парламента БиГ – ред.), мы попросим включить его в повестку дня, – сообщил Додик в ходе сегодняшней пресс-конференции в Восточном Сараево. – Согласно законопроекту, вместо трех иностранных судей будут предлагаться трое кандидатов от Президиума БиГ, право утверждать которых будет предоставлено Палате народов. При этом как раньше еще двое судей будут избираться от РС, а четверо – от Республики Сербской».

Напомним, что до сегодняшнего дня Западом была навязана следующая структура Конституционного суда БиГ: трое судей назначаются председателем Европейского суда по правам человека после довольно формальных консультаций с Президиумом БиГ (в январе этого года ЕСПЧ ограничилось утверждением кандидатуры только у председателя президиума – Желько Комшича, минуя остальных двух его членов), четверо избираются Парламентом Федерации Боснии и Герцеговины и два — Народной Скупщиной Республики Сербской.

Традиционно иностранные судьи выступали на стороне интересов мусульманского большинства страны.

После недавнего решения КС передать аграрные земли общественного назначения Республики Сербской под юрисдикцию Сараево, сначала боснийские сербы, а затем и примкнувшие к ним боснийских хорваты, не первый год требующие пропорционального представительства в Федерации, решили добиваться отзыва иностранных судей.

«Наше предложение также учитывает интересы и самих бошняков, которые поймут это, если перестанут придерживаться линии отторжения всех наших инициатив, которые повышают уровень самостоятельности БиГ», – отметил Додик.

При этом на вопрос журналиста, смогут ли нововведения преодолеть кризис в БиГ, сербский член Президиума ответил, что «кризис закончится только после того, как закончится БиГ».

В свою очередь премьер-министр БиГ, представитель сербской общины Зоран Тегельтия сообщил, что представители сербов в разных уровнях власти БиГ поддержали постановление Народной скупщины РС от 17 февраля – приостановить участие в принятии решений в боснийских госструктурах, не покидая их.

Зоран Тегельтия и Милорад Додик

До момента, пока законопроект о прекращении полномочий иностранных судей не будет принят республиканским парламентом. Для согласованных действий сербских чиновников разных уровней будет создан специальный Координационный совет.

«Всем кроме самого Додика ясно, что основным генератором политического кризиса на протяжении десятилетий является он сам, – было сказано в ответ на сегодняшние слова лидера боснийских сербов в заявлении старейшей и крупнейшей бошнякской Партии демократического действия, которая на заре 90-ых сплотила местных сепаратистов. – Единственная правда заключается в том, что кризисы исчезнут, когда он и Союз независимых социал-демократов (партия, возглавляемая Милорадом Додиком) покинет политическую арену в Боснии и Герцеговине. После чего Босния и Герцеговина останется, а память о Милораде Додике и СНСД – это только вопрос времени».