Муфтият опроверг притеснение крымских татар: ФСБ показала кадры задержания экстремистов

18.02.2021, Москва, Максим Карпенко

ФСБ обнародовала кадры спецоперации по задержанию вчера в Крыму и других регионах России членов запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир», которые пропагандировали воинствующую идеологию и проводили вербовку мусульман в ряды террористической группировки.

«В пропагандистской деятельности ими применялась доктрина создания и провозглашения так называемого «всемирного халифата», устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и «исламских революций», – говорится в сообщении ФСБ.

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Бежавшая на Украину верхушка меджлиса традиционно подала аресты исламистов как свидетельство «притеснения крымских татар». К выпадам в адрес России тут же подключился украинский МИД и финансируемые Западом «правозащитные организации».

По словам заместителя муфтия мусульман Крыма Айдера Исмаилова, ничего общего с притеснением крымских татар прошедшие задержания не имеют.

«С этим утверждением бывших лидеров меджлиса мы согласиться не можем. Во-первых, потому, что в Российской Федерации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» является запрещенной организацией уже давно, еще до 2014-го года. Нужно сказать, что не только в России, а в примерно 40 странах мира, подавляющее большинство которых – это мусульманские страны, «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» также является запрещенной организацией.

Если люди занимались распространением данной идеологии, то они заведомо шли против закона. Более того, воззрения данной организации противоречат традиционному пониманию ислама, который испокон веков бытует на территории Крыма и который исповедовали мусульмане Крыма и крымские татары. Поэтому это противоречит нашему исконному убеждению, нашей практике, то есть, это чуждая для нас идеология и понимание религии.

Здесь о каком-то гонении на крымских татар, притеснении по национальному и религиозному признаку речи нет. Мы, как мусульмане Крыма спокойно исповедуем свою религию, совершаем все богослужения, у нас открыты мечети, мы празднуем свои праздники, и никаких ограничений в этом отношении нет.

Поэтому, если люди свое субъективное мнение и экстремистскую идеологию пытаются выдать за религию, а какие-то политики это используют, то это грязные методы», – заявил Исмаилов в комментарии «ПолитНавигатору».