Мухин: «Навальный убедил прозападных либералов голосовать за сталинистов»

21.09.2021 10:24 (Мск), Москва, Олег Крацов

После завершившихся выборов в Госдуму российские коммунисты оказались в долгу перед сторонниками осужденного за мошенничество в особо крупном размере блогера Алексея Навального.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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Он соглашается с мнением, что высокий результат, полученный КПРФ, является результатом поддержки навальнистов.

«Да, КПРФ попала в ужасную ситуацию. Теперь коммунисты должны неприятным людям — навальнистам, этаким политическим коллекторам. И они будут требовать от Зюганова множество мелких услуг за одну навязанную — «Умное голосование», – сказал эксперт «Комсомольской правде» .

Издание поинтересовалось, почему на выборах оглушительно провалились либералы-прозападники типа «Яблока».

«Запад в остром противостоянии с Россией, а в таких условиях наша страна консолидируется. Поэтому «Яблоку» приходится нести «кармическую ответственность» за нападки, которым подвергается Россия. Ну и опять же Навальный сагитировал многих наших прозападных либералов, проголосовать за сталинистов. Хотя эти голоса должны были бы быть как раз у «Яблока», – говорит Мухин.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», политолог Марат Баширов объясняет, что «Умное голосование» оказалось профанацией и не повлияло на результат КПРФ, которая прибавила за счет «Справедливой России», по мнению эксперта, не показавшей принципиальности в важнейших для избирателя вопросах.