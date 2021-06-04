Мухин: От российских олигархов белорусские майданщики могли получать лишь «на конфеты»

04.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Если представители крупного российского бизнеса действительно финансировали белорусских майданщиков, то суммы в 3-5 тысяч евро в неделю, озвученные главредом телеграмм-канала «Nexta» Романом Протасевичем, слишком незначительны для серьезной деятельности.

Об этом в комментарии изданию «Комсомольская правда» заявил российский политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мухина, для российских олигархов эти суммы равнозначны затратам «на конфеты».

«Суммы, о которых говорит Протасевич, если они и были – это для российских олигархов «на конфеты». У наших крупных собственников иногда бывает рефлексия, которая проявляется в, как правило, спонтанном финансировании сомнительных оппозиционных проектов. Так что такое допустить можно. Таким образом бизнесмены компенсируют свой какой-то моральный ущерб, который получают от общения с российскими госслужащими. Но тут надо понимать, что это чисто психологический, а не политический или бизнес-феномен», – заявил Мухин.

Напомним, во своем интервью белорусскому государственному телевидению задержанный ранее Протасович заявил, что его интернет-канал спонсировал конкурент российского олигарха – Михаила Гуцериева (личный друг Александра Лукашенко, помогавший Белоруссии с поставками нефти во время споров с Кремлём), но не смог назвать его имени.