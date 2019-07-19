Мураев хочет сохранить крымскую почву для Украины

19.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Из-за украинской блокады две трети Северо-Крымского канала разрушается, почва приходит в негодность, а потому Украина должна возобновить подачу воды и снять транспортную блокаду.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я был на Северо-Крымском канале два дня назад в Херсонской области… Сейчас функционирует только 100 километров. 300 километров разрушаются. Строилось не одно десятилетие, десятками тысяч людей и, поверьте мне, Украина не в состоянии построить такой объект. Они же все говорят, что Крым наш, а у меня вопрос: почвы Крыма наши или нет? Без этого канала они не орошаются, они заболевают, приходят в негодность, они скоро будут непригодны для сельского хозяйства.

И чья это будет проблема? Они же все говорят: «Мы вернем Крым». Вернем, но каким мы его получим назад?.. Нам нужно снимать эту глупую блокаду, нам нужно давать в Крым воду, восстанавливать транспортное сообщение с Донбассом, восстанавливать выплаты социальных гарантий», – заявил Мураев.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Мураев заявил, что в Крыму Россия якобы совершила акт агрессии против Украины.